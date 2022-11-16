Ученые зафиксировали рост выбросов углекислого газа по всему миру

Показатель выбросов углекислого газа является, пожалуй, одним из самых лучшим способов, чтобы понять, какой вред климатической ситуации наносит конкретная промышленность. И, к сожалению, уровень выбросов вредных веществ в атмосферу с каждым годом увеличивается.

Об этом сообщает Рhys.org.

Ученые заявили, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.

Исследователи считают, что никакие планы и договоренности стран, относительно сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, не приносят видимых результатов. Согласно данным Global Carbon Project, мировое сжигание угля, нефти и природного газа в этом году выбросило в воздух на 1,7 процента больше парникового углекислого газа, чем в прошлом.

Известно, что в США выбросы углекислого газа выросли на 1,5 процента, в Китае уровень загрязнения упал на 0,9%, по сравнению с 2021 годом. И эти факты противоречат наблюдавшимся ранее долгосрочным тенденциям: к этому году выбросы в США неуклонно снижались, а в Китае — росли.

Автор исследования Пьер Фридлингштейн отметил, что в обоих случаях это реакция на пандемию коронавируса и энергетический кризис. Например, в Китае выбросы уменьшились из-за изоляции, в частности люди стали меньше пользоваться транспортом и самолетами.

В целом глобальное загрязнение углеродом все еще растет, хотя уже не такими быстрыми темпами, как 10 или 15 лет назад. В 2022 году мир выбрасывает в воздух 36,6 миллиарда тонн углекислого газа.

«Курсор» писал ранее, что загрязнение воздуха может способствовать передаче вируса воздушно-капельным путем или может повысить восприимчивость человека к инфекции или болезни.