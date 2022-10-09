Ученые заявили о способности бактерий чувствовать, когда пора возвращаться к жизни в окружающей среде

Бактерии идут на крайние меры, чтобы пережить трудные времена: они затаиваются, строят вокруг своей ДНК крепостную оболочку и отключают все признаки жизни. Все же, когда времена улучшатся, эти спящие споры могут восстать из кажущихся мертвыми.

Об этом 9 октября сообщает журнал Science.

Биохимик Питер Сетлоу пояснил, что эти «живые камни» чувствуют, что пришло время возродиться или прорасти. Они подсчитывают, как часто сталкиваются с питательными веществами. Ядра спор содержат положительно заряженные атомы калия, поскольку эти атомы могут перемещаться без использования энергии клеткой. Команда предположила, что калий может участвовать в пробуждении клеток током.

Эксперты изучили реакцию спор B. subtilis на воздействие питательных веществ и использовала цветные красители, чтобы отслеживать перемещение калия из ядра. С каждым воздействием все больше калия покидало ядро, меняя его электрический заряд на более отрицательный. Как только ядра спор получили достаточно отрицательный заряд, запустилось прорастание, подобно тому, как бутылка шампанского наконец-то лопнет от своей пробки. Количество воздействий, необходимых для запуска прорастания, варьировалось в зависимости от споры, точно так же, как некоторые пробки требуют большего или меньшего поворота, чтобы открыться. Эксперименты ученых показали, что споры, движение калия которых было затруднено, показали ограниченное изменение электрического заряда и с меньшей вероятностью «всплыли» обратно к жизни, независимо от того, сколько питательных веществ они подвергали воздействию.

Изменения в электрическом заряде клетки важны для всего древа жизни, от определения того, когда клетки мозга посылают сообщения друг другу, до срабатывания венериной мухоловки. Обнаружение того, что споры также используют электрические заряды, чтобы вызвать пробуждение, впечатлило ученых.

«Вы хотите найти принципы в биологии. Это и есть процессы, которые пересекают системы, поля и границы», – заявил биохимик.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые обнаружили самую большую в мире бактерию.