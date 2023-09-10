Ученый признался, что преувеличил значение глобального потепления ради публикации в авторитетном издании

В научном мире произошел настоящий скандал.

Патрик Т. Браун, являющийся климатологом и преподавателем Университета Джонса Хопкинса, признал, что умолчал о некоторых аспектах в своей статье касательно лесных пожаров в Калифорнии.

Об этом сообщает The Free Press.

Ученый стал автором исследования «Потепление климата увеличивает ежедневный риск экстремального роста лесных пожаров в Калифорнии», опубликованного в авторитетном журнале Nature. В этой работе исследователи изучили, как связана температура и "экстремальный рост лесных пожаров". В заголовке сказано, что ученые обвинили в экстремальном росте калифорнийских пожаров глобальное потепление.

Однако публикуя свою личную статью Браун рассказал, что другим факторам тоже свойственно значительное влияние на распространение пожаров. Тем не менее он и его коллеги «не удосужились изучить влияние этих других очевидно важных факторов».

В частности, это касается плохого управления лесами и растущего числа американцев, которое специально или случайно разжигают лесные пожары. По его словам, ряд этих факторов могут быть более значительными, чем климатические изменения.

Браун осознавал, что подробный анализ других факторов сделало бы исследование более реалистичным и полезным. Однако если бы он их включил в статью, тогда бы это привело к уменьшению шансов на успешное прохождение работой проверки журнала Nature.

"Я знал, что не стоит пытаться количественно оценить ключевые аспекты моего исследования, кроме изменения климата, потому что это ослабит “нарратив”, который хотят рассказать престижные журналы, такие как Nature и его конкурент Science", – отметил он.

Ученый жалуется, что администрации изданий все чаще требуют, чтобы эксперты по климатическим вопросам публиковали работы, которые соответствуют нарративу о «всеобъемлющих и катастрофических последствиях» глобального потепления. Также авторы подобных статей должны призывать к сокращению выбросов парниковых газов вместо попыток адаптации и улучшения существующей инфраструктуры. Из-за этого, пишет Браун, ученые все чаще адаптируют свои исследования ради максимизации вероятности одобрения.

Также "Курсор" сообщал, что молекулярный биолог из Гарварда рассказал, как ему удалось омолодить свой организм на 10 лет.