Украина призывает Запад быть «бдительными и твердыми» в отношениях с Россией

Великобритания намерена удвоить силы НАТО в Европе с помощью своих войск на фоне напряженной ситуации с возможной российской агрессией в сторону Украины.

Киев призвал Запад сохранять «бдительность и твердость» в переговорах с Россией, поскольку президент США Джо Байден объявил о развертывании небольшого количества войск в Восточной Европе на фоне опасений, что Москва может отдать приказ о вторжении в Украину.

Об этом сообщает france24.com.

Великобритания намерена удвоить силы НАТО с помощью войск, оружия, военных кораблей и самолетов, заявил в субботу премьер-министр Борис Джонсон, поскольку Вашингтон предупредил, что Кремль сосредоточил достаточно войск и военной техники на границе , чтобы угрожать всей Украине.

В то время как высокопоставленные представители министерства обороны США призвали к дальнейшим дипломатическим усилиям по предотвращению «ужасного» конфликта, западные лидеры изо всех сил пытались разрядить кризис, обратившись к президенту России Владимиру Путину, а также пытаясь поддержать давление, пообещав беспрецедентные санкции, если он отправить свои силы.

Когда президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал своих западных партнеров не сеять «панику» по поводу массового наращивания российских войск, Путин и президент Франции Эммануэль Макрон согласились с необходимостью деэскалации.

По словам помощника Макрона, Путин сказал французскому лидеру в разговоре, который длился более часа, что у него «нет планов наступления». Тем не менее в Вашингтоне Байден заявил, что вскоре направит небольшое количество американских войск для усиления присутствия НАТО в Восточной Европе, поскольку напряженность остается повышенной.

Ранее Курсор сообщал, что Байден отправит войска в Восточную Европу на фоне угрозы нападения России на Украину.

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