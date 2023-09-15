Украинский военный эксперт прокомментировал заявление Шольца по поводу возможности переговоров Украины с рф

Судя по всему, не может быть и речи о каких-либо переговорах Украины с россией.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что слова канцлера Германии Олафа Шольца подтверждают тот факт, что о каких-то переговорах с рф*, заморозке конфликта или еще о чем-то до выхода на украинскую госграницу, говорить рано. По его словам, позиция Шольца в этой ситуации очень важна.

Об этом пишет "Униан".

"Одно дело, допустим, те страны и их руководители, которые с нами самого начала: Польша, Великобритания… Другое дело – такие страны как Германия. Шольц четко сказал, что переговоры возможны только после вывода российских войск с территорий Украины. Причем это он повторил заявления такого же уровня Соединенных Штатов Америки", – отметил Свитан.

Также он добавил, что любая информация о грядущих переговорах или склонении Киева к переговорам является ложью, которую распространяет россия. Свитан подчеркнул, что украинская армия не остановится ни перед чем пока не уничтожит последнего россиянина с оружием на своей территории.

"Здесь ни о каких разговорах о переговорах быть и речи не может. Любые переговоры, когда на твоей территории находится противник, – это капитуляция. На капитуляцию не пойдет никто. Сейчас уже и политическое руководство Украины это прекрасно понимает. Даже разговоры об этом могут закончиться довольно-таки плачевно для тех, кто будет эту тему поднимать", – добавил он.

Ранее "Курсор" писал о том, что в США назвали условия для начала переговоров между Украиной и россией.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!