Украинский юморист посмеялся над тем, как представитель путина комментирует здоровье кадырова

Получилась весьма неплохая пародия.

Известный украинский юморист Юрий Великий выпустил новую пародию, в которой высветлил громкую тему - жив ли рамзан кадыров. Комик решил показать, как на этот вопрос отвечал бы пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Об этом пишет "Униан".

Он высмеял попытки представителя президента рф не давать прямые ответы на этот вопрос. Великий продемонстрировал, как забавно было наблюдать, как песков притворяется, что не понимает, о чем идет речь.

"Ну вы ж понимаете, что это бред? Люди, когда в коме, они не ходят, они лежат. Нет, я согласен, можно, конечно, попробовать ходить лежа, но вы же понимаете, лежа далеко не уйдёшь, а если и уйдешь, то уже вряд ли вернешься", - выдал Великий, пародируя пескова.

Также пародист решил пофантазировать на тему, какой бы могла быть реакция пресс-секретаря на вопрос о том, правда ли, что кадыров уже мертв.

"Типун вам на микрофон. Не знаю, откуда у вас такие сведения, но информацию такого рода нужно тщательно проверять. Вот если бы мне лично позвонил Кадыров и сказал, что он умер, то я был бы уверен на 100%. Он человек слова и вряд ли стал бы меня обманывать. А так, думаю, что это всё похоже на очередной этот… ИПСО", - шутил юморист в образе пескова.



Ранее "Курсор" писал о том, что стало известно, чем грозит кремлю внезапная смерть кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!