Ультраортодокс поделился обувью с бездомным в Нью-Йорке

В Нью-Йорке ультраортодоксальный еврей отдал бездомному свою обувь во время поездки в метро. Об этом сообщили на телеграм-канале «Люди в черном».
На канале также написали, что этого еврея зовут Гавриэль Бенаюн, который является посланником Хабада в Панаме.
«Незадолго до этого он купил себе кроссовки в магазине для занятий спортом. Увидев человека без обуви, он решил ему помочь: отдал свою пару обуви, а сам одел кроссовки», — написали администраторы канала.
С видео можно ознакомиться ниже:
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