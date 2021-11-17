Ультраортодокс поделился обувью с бездомным в Нью-Йорке

В Нью-Йорке ультраортодоксальный еврей отдал бездомному свою обувь во время поездки в метро. Об этом сообщили на телеграм-канале «Люди в черном».

На канале также написали, что этого еврея зовут Гавриэль Бенаюн, который является посланником Хабада в Панаме.

«Незадолго до этого он купил себе кроссовки в магазине для занятий спортом. Увидев человека без обуви, он решил ему помочь: отдал свою пару обуви, а сам одел кроссовки», — написали администраторы канала.

С видео можно ознакомиться ниже:

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