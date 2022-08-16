Ужасающий лот: семья из Новой Зеландии в чемодане с аукциона нашла останки человека

Полиция Новой Зеландии начала расследование после того, как семья обнаружила в чемодане, купленном на аукционе, человеческие останки.

Жители Южного Окленда купили на аукционе у местной складской компании трейлер с вещами и обнаружили в одном из чемоданов человеческие останки.

Об этом сообщает издание ВВС.

Члени семьи рассказали, когда начали пересматривать вещи, то почуяли зловонный запах и сразу же сообщили в полицию. Один из соседей, бывший работник крематория, сказал, что этот «аромат» был узнаваем сразу.

«Я сразу понял, от чего доносится запах» — сказал он.

По словам соседей, вскоре после обнаружения страшного содержимого, на место прибыла полиция и катафалк. Чемодан выгрузили из трейлера, а затем поместили в судебно-медицинскую палатку, установленную прямо возле дома.

Сейчас полиция изъяла страшную находку и начала расследование убийства. Основная задача — идентифицировать останки. В полиции сообщили, что, учитывая «характер обнаружения», потребуется время, чтобы проинформировать ближайших родственников.

«В настоящее время проводится патологоанатомическое исследование, которое, как ожидается, будет завершено в ближайшие дни», — добавили в полицейском управлении.

«Курсор» писал ранее, что необычный вид похорон предлагает космическая компания Celestis. Родственники 47 человек из пяти стран выбрали и оплатили отправку на орбиту их останков.