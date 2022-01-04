В аэропорту Багдада сбили два вооруженных беспилотника

На территории комплекса находится очень небольшое количество войск коалиции, которые не участвуют в боевых действиях.

Коалиция под руководством США против группировки «Исламское государство» в Ираке в понедельник сбила два вооруженных беспилотника, нацеленных на комплекс в аэропорту Багдада, где размещается ее персонал, сообщил представитель коалиции.

Об этом сообщает france24.com.

Инцидент, о котором не заявляла никакая группа, произошел через два года после того, как в результате удара американского беспилотника возле аэропорта были убиты уважаемый иранский генерал Касем Сулеймани и его иракский лейтенант.

«Два беспилотных летательных аппарата-смертника или самодельные крылатые ракеты попытались атаковать аэропорт Багдада сегодня утром примерно в 4:30 утра», — сообщил чиновник.

Противоракетная, артиллерийская и минометная система, или система C-RAM, «в Багдадском центре дипломатической поддержки поразила их, и они были сбиты без происшествий», — добавил источник на условиях анонимности.

На территории комплекса находится «очень небольшое количество войск коалиции, которые не участвуют в боевых действиях», — сказал источник, охарактеризовав их как войска тылового обеспечения, подрядчиков и гражданский персонал.

Ранее Курсор сообщал, что в Багдаде район посольства США обстреляли ракетами.

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