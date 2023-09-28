В аэропорту Турции задержали туристку - ей грозит штраф и тюрьма

Туристку Ким Мергитс из Бельгии, отдыхавшую в Турции вместе с мужем, остановили в аэропорту, а потом задержали, обвинив в краже и теперь ей грозит большой штраф или потенциальный тюремный срок.

Об этом пишет Ladbible.

Выяснилось, что туристка взяла три камня в Манавгате (городе на востоке Анталии). Это категорически запрещено делать. Женщина хотела привести эти камни домой и поместить их в свой аквариум. Но ее задержали, а камня отправили на анализ в музей Анталии.

Эксперты музея выяснили, что два из трех камней были мраморными "кусками напольного покрытия", а третий камень "был архитектурным украшением". Анализ камней показал, что они действительно находятся под защитой турецкого закона о защите культурных и природных ценностей, и потому их запрещено вывозить из страны.

Пока Мергитс остается под стражей в Турции в ожидании суда. Ей удалось "поговорить с судьей", чтобы узнать, что она "подозревается в контрабанде археологических камней". Женщине может угрожать заключение.

"Курсор" писал ранее, что французский турист был задержан итальянскими таможенниками за попытку вывезти "сувениры" из пляжа на популярном острове Сардиния. В багаже отдыхающего обнаружили 41 килограмм ценной гальки и камней.