В Алматы продлили комендантский час. Жителей просят не подходить к окнам

Комендантский час в Алматинской области продлили с 20 вечера до 7 утра. Жителей просят для своей же безопасности не подходить близко к окнам, так как проводится антитеррористическая операция.

«Комендантский час в Алматинской области теперь действует с 20 вечера до 7 утра. Власти призывают сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости», — пишет издание.

При этом уточняется, что на выезде и въезде в Талдыкорган установлены блокпосты. Водители должны иметь при себе удостоверения личности и документы на авто. К машинам без номеров будут применять самые жесткие меры.

Стоит также отметить, что по всем центральным каналам людей призывают не подходить близко к окнам, так как продолжается антитеррористическая операция и это может быть небезопасно.

Напомним, что ранее Курсор писал о том, что в Алматы погиб израильтянин.

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Еще появилась информация, что еврейская община Алматы остановила свою деятельность в связи с протестами в Казахстане.