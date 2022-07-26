В Альпах ледники исчезают с рекордной за 60 лет скоростью

Эксперты рассказали, что из-за глобального потепления в Альпах начали очень быстро таять ледники, они могут исчезнуть раньше, чем ожидалось.

Исследователи обеспокоены скоростью таяния ледников в Альпах. Согласно прогнозам, в 2022 году они могут потерять наибольшую массу льда примерно за 60 лет от начала ведения наблюдений за ними.

Об этом сообщает издание Reuters.

Ученые отметили, что Альпы уже пережили две большие волны тепла, одна из них произошла в июле. Глобальное потепление очень влияет на ледники в европейских Альпах, потому что они весьма уязвимы, а все потому что меньше по размеру и имеют небольшой ледяной покров.

Эксперты рассказали, что температура в Альпах растет примерно на 0,3 градуса по Цельсию за десятилетие – в два раза быстрее, чем в среднем по миру. И есть вероятность, что ледники из-за жары могут исчезнуть намного раньше, чем предполагалось. К 2010 году они могут потерять более 80% своей нынешней массы.

По данным исследователей, существенные изменения уже произошли с ледником Мортератч, расположенном в Швейцарии. Длина его «языка» сократилась почти на 3 километра, а глубина покрова уменьшилась на 200 метров.

«Курсор» писал ранее, что один из самых больших айсбергов мира растаял. Речь идет об айсберге А68, который откололся от Антарктиды еще в 2017 году и дрейфовал в море почти три 3,5 года.