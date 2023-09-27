Ученые обнаружили там разрастающиеся континентом цветы, мох и водоросли.

В Антарктиде, на суше, исследователи обнаружили рост цветов, мхов и водорослей, в то время как площадь плавучего морского льда в море достигла исторически низких значений. Ученые связывают эти изменения с повышением летних температур.

По данным "Geophysical Research Letters", исследователи использовали специальный метод для анализа рисков, связанных с увеличением температуры. Они рассмотрели прошлые данные и предположили возможные события и тенденции в будущем.

"За последний век температура поднялась на 2 °C, но, судя по нашим прогнозам, температура воздуха в 2096 году, вероятно, будет на 6 °C выше, чем в 2022 году", - сообщили исследователи.

По прогнозам, к марту воздух в Антарктиде приблизится к точке таяния, что может представлять угрозу для огромных антарктических ледников. Почти вся поверхность Антарктиды и близлежащих островов покрыта снегом и льдом, и лишь около 1% этих территорий пригодно для цветущих растений, таких как антарктический волосяник (Deschampsia antarctica) и антарктический перловик (Colobanthus Quinsis).

Однако вследствие глобального потепления в последние десятилетия количество растений на континенте увеличилось, и скорость их роста увеличилась на 20%. К концу столетия представляется, что площадь безледной территории на Антарктическом полуострове вырастет втрое. Однако ученые беспокоятся, что это может привести к уничтожению некоторых видов растений и уменьшению биоразнообразия на континенте.

"Мы предвидим появление тысяч квадратных километров новых областей безо льда, где повышенные температуры и доступная вода создадут новые среды для роста. Это может оказать положительное воздействие на некоторые виды, но может стать вызовом для других. Помимо этого, более мягкий климат может способствовать распространению инородных видов растений и животных", - пояснила Джасмин Ли, биолог из Британской антарктической службы.

До этого в Антарктиде нашли новый вид животного, у которого 20 "рук".