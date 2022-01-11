В Дании арестовали главу службы военной разведки

По данным датских СМИ, отстраненный от должности глава службы военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован более месяца назад по подозрению в утечке информации из спецслужб и с тех пор находится под предварительным заключением.

Однако только вчера, 10 января, административный суд Копенгагена отменил запрет назвать имя Финдсена в связи с его арестом.

9 декабря полицейская служба безопасности Дании сообщила о задержании четырех сотрудников военной разведки в связи с предполагаемой передачей строго секретных данных.

В полиции также сообщили, что речь идет о длительном расследовании, которое все еще продолжается.

Дальнейшие детали по этому делу не назывались.

Известно, что глава военной разведки Финдсена более месяца находится под арестом и отрицает свою причастность к совершению преступления.

Ему инкриминируют разглашение секретной информации, в частности незаконная передача данных в СМИ.

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