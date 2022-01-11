В Дании арестовали главу службы военной разведки

Однако только вчера, 10 января, административный суд Копенгагена отменил запрет назвать имя Финдсена в связи с его арестом.
9 декабря полицейская служба безопасности Дании сообщила о задержании четырех сотрудников военной разведки в связи с предполагаемой передачей строго секретных данных.
В полиции также сообщили, что речь идет о длительном расследовании, которое все еще продолжается.
Дальнейшие детали по этому делу не назывались.
Известно, что глава военной разведки Финдсена более месяца находится под арестом и отрицает свою причастность к совершению преступления.
Ему инкриминируют разглашение секретной информации, в частности незаконная передача данных в СМИ.
Ранее Курсор писал о том, что губернатор Техаса назначил пятерых членов новой комиссии по Холокосту, геноциду и антисемитизму.
Комиссия, созданная в сентябре, должна провести исследование антисемитизма в штате.
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