В феврале Землю накроет затяжными магнитными бурями: названы опасные даты

Наиболее ощутимые магнитные «тряски» будут:

1 февраля, затем в периоды с 7 по 10 числа, и также с 19 по 21 февраля.

В эти дни прогнозируется К-индекс будет равен 4 (шторм среднего уровня). Показатель K-индекс характеризует геомагнитную активность и классифицирует геомагнитные бури, описывая отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Он представляет собой значение от 0 до 9.

В дни магнитных бурь на ухудшение самочувствия жалуются даже самые здоровые люди. Возможны головные боли, снижение сил и концентрации, раздражительность и агрессивность. Сильнее всего ухудшение самочувствия чувствуют люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

Чтобы минимизировать неприятное влияние бурь на здоровье, врачи рекомендуют соблюдать четкий режим дня и полноценно высыпаться (от 7 до 9 часов ночью). Важно ограничить физическую и психоэмоциональную нагрузку. Утром рекомендуют принять контрастный душ, который поможет взбодриться, а вечером, по возможности, принять расслабляющую ванну, чтобы легче заснуть. Желательно найти время на прогулки на свежем воздухе.

Не менее важную роль в поддержании хорошего самочувствия играет правильное питание. Врачи советуют избегать жирной и тяжелой пищи, от алкоголя отказаться, а количество кофе свести к минимуму. Ешьте больше овощей и фруктов.