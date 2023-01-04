В Гонконге придумали новый способ восстановления коралловых рифов

В течение следующих 20 лет могут исчезнуть от 70 до 90 процентов кораллов по всему миру.

Кораллы формируются годами, а разрушить их можно в течение секунды. Из-за загрязнения океана, морского строительства, рыболовства, коралловые рифы начинают ускоренно пропадать, превращая дно в безжизненную пустыню. Исследователи из Гонконга (Китай) придумали стартап, с помощью которого можно их «отстроить».

Об этом пишет CBS.

Ученые решили помочь кораллам адаптироваться к проблемам, вызванным человеческим ресурсом, благодаря использованию 3D-принтеров и терракоты. В водах Гонконга есть много видов кораллов, но из-за загрязнения и стоковых вод, они исчезают. Эколог Дэвид Бейкер вместе с командой напечатал искусственные рифовые плитки из терракоты с помощью 3D-принтеров. Они нетоксичны и биологически разлагаются.

Исследователи положили эти плитки на одно и засеяли их кораллами, и за последние два года 95 процентов из них выжили.

По словам эколога, в течение следующих 20 лет могут исчезнуть от 70 до 90 процентов кораллов по всему миру, поэтому необходимо предпринимать меры. Стартап расширился в Абу-Даби, где имеет новый промышленный 3D-принтер.

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили коралловый риф, который может спасти обитателей океана от глобального потепления. Возраст рифа ученые оценили в несколько десятков лет, поскольку его площадь составляет 3 километра.

Еще мы писали, что глобальное потепление заставит исчезнуть крупнейшую в мире систему коралловых рифов — Большой Барьерный риф, который пользуется большой популярностью среди туристов. Катастрофа может произойти уже к 2025 году.