В Италии мужчина погиб, упав в чан с просекко

Есть несколько версий касательно случившейся трагедии.

В Италии погиб винодел Марко Беттолини, пытавшийся спасти своего коллегу, самочувствие которого ухудшилось внутри промышленного резервуара.

Об этом сообщает Daily Star.

Трагедия произошла на прошлой неделе на винодельне Ca'di Rajo в провинции Тревизо (итальянский регион Венето).

Известно, что в ходе производства вина образуются угарный газ и азот, являющиеся токсичными парами. Они могут представлять смертельную опасность в закрытом помещении.

Именно это и произошло на производстве, где никто среди мужчин не имел респираторов и кислородных баллонов. Из-за этого Альберто Пине резко стало плохо внутри резервуара и он упал в обморок. Это заметил Беттолини, который прыгнул в резервуар в надежде спасти своего коллегу.

Судя по всему, он ударился головой, а после упал на дно чана с просекко. По другой информации, когда винодел заметил, что другому мужчину стало плохо, его тоже поразили испарения, вследствие чего он упал в резервуар.

В итоге Марко обнаружили мертвым на дне резервуара, а Пина доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы. Он получил серьезные травмы.

По версии следствия, выживший мог найти баллон с воздухом, когда заметил неисправность одного из счетчиков.

"Мы убиты горем. Для нас они как два брата, два сына. Все мои мысли только об этих молодых людях, которые выросли вместе с нами, и об их семьях. Мы молимся, чтобы Альберто поправился как можно скорее", – рассказал владелец винодельни Симоне Чеккетто.

Полиция собрала информацию и пришла к выводу, что никто не должен был находиться в этом резервуаре, ибо техническое обслуживание этого места проводит внешняя специализированная компания. Для этой работы нужны маски и системы, предотвращающие риск интоксикации.

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