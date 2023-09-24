В какой аэропорт мира скоро можно будет летать без паспорта

Вместо паспортов для проверки хотят использовать биометрические данные.

В следующем году аэропорт "Чанги" в Сингапуре планирует ввести перелеты без проверки основного документа - паспорта. Если системы биометрических средств контроля удастся реализовать, то это будет первая в мире страна, принявшая такое решение.

Об этом пишет CNN.

Пассажирам не потребуются паспорта, потому что для контроля будут использоваться их биометрические данные. Похожая технология уже функционировала в аэропорту на автоматизированных полосах иммиграционных КПП для распознавания лиц. Предполагается, что биометрия будет использоваться с 2024 года на различных этапах контроля на въезде и выезде из Сингапура от отправки багажа до паспортного контроля и выхода на посадку.

То есть, туристам больше не понадобится возить с собой посадочные талоны и паспорта. Это существенно ускорит процесс проверки данных пассажиров, что важно для Сингапурского аэропорта, потому что он считается одним из самых загруженных в мире. Его обслуживают более 100 авиакомпаний.

"Курсор" писал ранее, что крупнейший мировой авиаперевозчик Air France вводит новую услугу, теперь пассажирам больше не нужно будет везти багаж в аэропорт при вылете из Парижа.

Еще мы писали, что международная компания StressFreeCarRental опубликовала рейтинг аэропортов Европы, которые можно назвать "самой спокойной воздушной гаванью" для путешественников.

Напомним, что в современном мире путешествия на самолетах — это быстро, комфортно и безопасно, единственный минус — цена. Тем не менее авиаперелеты пользуются большой популярностью. Британское агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний 2023 года.