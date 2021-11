В Канаде сотни человек застряли на дороге из-за масштабного оползня

Канадские журналисты сообщают, что среди заблокированных на дороге не менее 50 детей.

Об этом сообщает телеканал CBC.

При помощи военных вертолетов сотрудники чрезвычайных служб эвакуируют людей с трассы.

По информации СМИ, за сутки на территории Британской Колумбии выпала месячная норма осадков в виде дождя. Это вызвало массовые подтопления и схождение оползней в регионе. Многие люди вынуждены были покинуть свои дома.

Princeton has been hard hit by the flood waters threatening parts of B.C. A state of emergency has been declared with 290 households evacuated and 100 more on alert. As Tom Popyk reports, the troubles aren’t over yet. pic.twitter.com/iscxQy4kWT

— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) November 16, 2021