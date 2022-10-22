В Китае утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина

В партийную конституцию внесли две важные поправки, которые называются «Два установления» и «Две гарантии».

В рамках ХХ съезда правящей в КНР Коммунистической партии внесли изменения в устав КПК и фактически утвердили нынешнего главу Китая Си Цзиньпина единоличным верховным лидером в партии и государстве.

Об этом сообщает Reuters.

Среди внесенных поправок к партийной конституции известно о так называемых «Двух установлениях» и «Двух гарантий» – партийных нарративов, которые призваны усилить статус генерального секретаря Си Цзиньпина в партии.

Первая поправка устанавливает «статус Си Цзиньпина как «ядро» Центрального комитета КПК и всей партии» и его видение «социализма с китайской спецификой для новой эры». Это является руководством к действиям для всех партийных членов. В соответствии со второй поправкой политики обязаны защищать «статус генерального секретаря Си Цзиньпина как «ядра» КПК» и «защищать руководство партии».

После внесения таких изменений Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Нынешний лидер получает полномочия, беспрецедентные по своему объёму за последние полвека в китайской истории.

В рамках последнего дня съезда также избрали Центральный комитет КПК, куда вошли примерно 300 человек. Уже 23 октября, в воскресенье, запланировано проведение его первого пленума и завершение формирования партийного руководства на следующий 5-летний период. В ходе этого изберут новое Политбюро (25 человек), его Постоянный комитет (7 человек) и Генерального секретаря партии. Пост главы КПК на следующие 5 лет, вероятно, сохранится за Си Цзиньпином.

Также «Курсор» сообщал, что экс-лидера КНР силой вывели со съезда Китайской коммунистической партии.