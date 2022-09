В китайских королевских гробницах найдена редкая золотая маска возрастом более 3 тысяч лет

Маска была обнаружена среди королевских гробниц в уезде Шанчэн в столице провинции Хэнань Чжэнчжоу. Она предшествует другой золотой маске, найденной прошлой осенью на археологических раскопках.

Об этом 24 сентября сообщили на сайте Национального управления культурного наследия Китая.

По словам директора Муниципального научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии Чжэнчжоу Гу Ванфа, находка из Хэнани указывает на то, что артефакты культуры Саньсиндуй находились под влиянием культуры Чжунъюань. Общества региона Хэнань стали основой современной китайской цивилизации.

Археологические объекты в локации Саньсиндуй считаются одним из самых важных открытий ХХ века. Их называют центром древнего царства Шу, насчитывающего около 4800 лет. В этом месте, где до сих пор ведутся раскопки, были обнаружены клады золотых и бронзовых артефактов.

