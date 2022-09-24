В китайских королевских гробницах найдена редкая золотая маска возрастом более 3 тысяч лет

Археологи в центральном Китае обнаружили золотую маску возрастом около 3 тысяч лет. Это первая уникальная находка, относящаяся к династии Шан (1600–1046 гг. до н. э.).

Маска была обнаружена среди королевских гробниц в уезде Шанчэн в столице провинции Хэнань Чжэнчжоу. Она предшествует другой золотой маске, найденной прошлой осенью на археологических раскопках.

Об этом 24 сентября сообщили на сайте Национального управления культурного наследия Китая.

По словам директора Муниципального научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии Чжэнчжоу Гу Ванфа, находка из Хэнани указывает на то, что артефакты культуры Саньсиндуй находились под влиянием культуры Чжунъюань. Общества региона Хэнань стали основой современной китайской цивилизации.

Археологические объекты в локации Саньсиндуй считаются одним из самых важных открытий ХХ века. Их называют центром древнего царства Шу, насчитывающего около 4800 лет. В этом месте, где до сих пор ведутся раскопки, были обнаружены клады золотых и бронзовых артефактов.

Shang dynasty gold burial mask. Now this is a surprise.https://t.co/RiFL4R98Za — Anpu (@ImperatorAnubis) September 24, 2022



Однако, в отличие от золотой маски из Саньсиндуй, маска Шанчэн полностью закрывала лицо. Эта маска подтверждает то, насколько для народа Шан золото играло важную роль, что еще больше расширяет понимание специалистов об этой древней и загадочной культуре. Ученые зафиксировали и другие реликвии и артефакты (всего около 200) династии Шан, которые проливают свет на ритуалы вокруг церемонии смерти и захоронения. В дальнейшем китайские ученые намерены детально изучить необычные предметы и сделать выводы.

Ранее «Курсор» сообщал, что археологи из Чехии обнаружили на территории страны круглую структуру возрастом более 7 тысяч лет. Ее диаметр – около 55 метров. Возраст, по оценке экспертов, составляет более 7 тысяч лет. Это древняя постройка каменного века древнее египетских пирамид и британского Стоунхенджа.