В КНДР сделали нелепое заявление о войне рф с Украиной

Также в этом заявлении было упомянуто о сотрудничестве страны с россией.

В Северной Корее сделали новое абсурдное заявление по поводу войны россии с Украиной, что напомнило нарративы российской пропаганды. Так, заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль тоже считает Западом виновником того, что россия* напала на Украину.

Об этом сообщает информагентство Yonhap.

Согласно его заявлению, угрозу международному порядку и глобальному миру представляют собой США через создание альянсов по всему миру, а НАТО является "организатором украинского кризиса". Также Пхеньян обвинил США в попытках создать у мировой общественности ложное впечатление о том, что отношения КНДР и рф угрожают глобальному миру.

Им Чон Иль отметил, что якобы именно США и Запад сподвигли его страну к сотрудничеству с россией.

"Отношения КНДР и россии выходят на новый высокий этап... и служат мощной крепостью и стратегическим опорным пунктом для сохранения мира и сдерживания военных угроз и вмешательства империалистов", - добавил чиновник.

Ранее "Курсор" писал о том, что США направили Северной Корее жесткое послание, на что была причина. Предоставление москве оружия для войны в Украине «не отразится хорошо на Северной Корее», сказал советник по национальной безопасности.

Также мы сообщали, что Ким Чен Ын скоро встретится с путиным – СМИ рассказали, что они обсудят.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!