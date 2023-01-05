В Кремле угрожают демилитаризацией Японии

В российском мид выступили с прямыми угрозами в адрес Японии, угрожая «принять ответные меры» на проведение военных учений.

В Японии заявили о планах провести военные учения. Такое решение в россии посчитали «беспрецедентным вызовом безопасности страны».

В связи с этим заместитель мид рф руденко* пообещал принять необходимые меры против Японии.

Политика Кремля демонстрирует откровенную конфронтацию всем странам, которые не поддерживают действия рф.

Представитель российского мид заявил: «Япония создала беспрецедентные вызовы безопасности россии. Кремль оставляет за собой право принять ответные меры».

Фактически, его слова — это прямая угроза Японии, и может быть расценена как дипломатический демарш самого высокого уровня. Нейтралитета для рф не существует, есть только «дружественные» и «недружественные» страны.

На фоне полного фиаско российской армии в Украине, кремлевский диктатор пытается уравнять геополитическое противостояние в мире по принципу блокирования.

Путинская политика подразумевает принцип:»враг моего врага — мой друг». Россия пытается с помощью угроз установить хоть какой-то геополитический союз. Сейчас в его списке только страны-террористы: россия, Иран и КНДР.

Цивилизованные страны стараются держаться подальше от путина и его политики. А путин пытается в это время создать глубокий раскол между прогрессивным человечеством и тоталитарными пережитками. Другой линии сосуществования мировоззрение кремлевского диктатора не приемлет.

Высказывания относительно Японии — одиозные, но предсказуемые. Мировая изоляция россии подталкивает ее в еще большей конфронтации, поскольку Кремлю нечего терять. Скорее всего, путин понял, что своим решением вторгнуться в Украину, он столкнул россию в пропасть.

Разгром путинской армии в Украине, колоссальное число жертв, развенчанные мифы о силе россии — все это давит на путина. Он пытается не допустить формирования международного союза против рф и продолжает борьбу за благосклонность Турции, Индии, стран Латинской Америки и Африки.

В Украине сейчас формируются очертания будущего мироустройства. Как только россия подвергнется комплексному удару: санкции, международная изоляции и военная поддержка Украины, то это станет решающим ответом и для всех стран-террористов, включая Иран.