В Кувейте пара решила развестись через три минуты после замужества

Их счастье длилось недолго.

Сразу после церемонии жених назвал свою жену "глупой" из-за того, что она споткнулась. Девушка разозлилась и пошла к судье, чтобы тот расторг брак. В результате в Кувейте пара развелась через три минуты после оглашения их мужем и женой.

Об этом пишет Mirror.

Отмечали, что на развод подала женщина из-за того, что мужчина обозвал ее сразу после свадебной церемонии. После женитьбы пара выходила из здания суда, однако невеста споткнулась. В свою очередь мужчина не поддержал ее, а лишь назвал "глупой". Девушка сильно разозлилась и требовала от судьи немедленно расторгнуть брак. Судья согласился через три минуты после бракосочетания аннулировал брак.

В издании сообщили, что пара даже не вышла из здания суда как муж и жена. Поэтому это считается кратчайшим браком в истории Кувейта.

Пользователи соцсетей поддержали женщину и заявили, что она поступила правильно. В частности, в сети написали, что лучше оставить мужчину, если он себя так ведет с самого начала.

"Брак без уважения - неудачный с самого начала", - подчеркнул другой пользователь Twitter.

Ранее "Курсор" писал о том, что психологи назвали три главные причины, которые разрушают самые крепкие отношения. Какими бы крепкими не были отношения, они не выдержат, когда появляются чрезмерная критика или недоверие. Когда партнеры начинают контролировать друг друга, ставят запреты на занятие любимым делом, встречи с друзьями, родственниками, начинают ограничивать свободу любимого человека - это начало конца.