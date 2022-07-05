В Латвии предлагают ввести обязательную службу в армии

Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в стране нужно ввести общую военную службу и представил план нововведений.

Министерство обороны Латвии планирует в 2023 году ввести в стране всеобщую военную службу, которая будет внедряться поэтапно и призыв в начале первой фазы будет добровольным.

Об этом сообщает LETA.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс представил план нововведений, согласно которому в начале следующего года в стране начнется первая фаза и латышам предлагают подать заявку добровольно. Призыв на службу будет проходить дважды в год — 1 января и 1 июля.

В первый год планируется набрать около тысячи человек. Призывникам будет предложено четыре варианта службы: общая военная служба; служба в национальной гвардии 20 дней в году в течение пяти лет; курс командира подразделения в университете; альтернативная военная служба. Предполагается, что продолжительность обязательной военной службы составит 11 месяцев.

Призыву в армию будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины смогут служить на добровольной основе.

Призывникам государство будет выдавать по 400 евро на ежедневные расходы, а также им будут оплачивать питание, проживание в казарме. А еще им полагается отпуск сроком на один месяц и возможность приехать домой на выходные.

«Курсор» писал ранее, что военные Латвии опубликовали видео о том, как ведут себя белорусские пограничники по отношению к мигрантам.