В Ливане банки массово подвергаются попыткам ограблений: названа причина

Только в течение пятницы по меньшей мере три банка в Ливане подверглись попыткам ограбления со стороны клиентов.

В течение пятницы, 16 сентября, по меньшей мере три банка в Ливане подверглись попыткам ограбления со стороны клиентов, которые хотели получить доступ к средствам, которые они вложили в финансовое учреждение.

Об этом сообщает Maariv.

Отмечается, что в первом случае в городе на юге страны был задержан мужчина с фейковым оружием.

Другой инцидент произошел в столице Ливана после того, как вооруженный мужчина вошел в банк и потребовал свои деньги, а большая толпа протестующих поддержала его у здания.

В третьем случае мужчина вошел в банк в Бейруте и попросил снять 50 тысяч долларов из своих сбережений и отказался уйти, пока банк не разрешит ему доступ к своим деньгам.

Как сообщал Курсор, в начале сентября полиция арестовала жителя Хайфы по подозрению в причастности к попытке ограбления банка, в ходе которого на женщину был надет фальшивый жилет со взрывчаткой.

Первоначальное расследование показало, что подозреваемый похитил 31-летнюю женщину, работающую в банке, и надел на нее жилет, прежде чем заставить её ограбить банк.

Он также сексуально шантажировал женщину фотографиями в обнаженном виде, которые он сделал против ее воли, согласно данным СМИ, которые идентифицировали подозреваемого как 58-летнего Моше Шоваля.

Также Курсор информировал о том, что в ОАЭ грабители удаленно похитили из банка десятки миллионов долларов.

Для совершения ограбления злоумышленники клонировали голос директора банка, и от лица руководителя позвонили управляющему, распорядившись совершить несколько денежных переводов на сумму в 35 млн долларов.