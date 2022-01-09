В Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих

Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявляет, что отключение электроэнергии произошло из-за протестующих, которые ворвались на ключевую подстанцию.

Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявила в субботу, что ее электростанции прекратили работу после того, как протестующие ворвались на ключевую подстанцию и испортили электрооборудование.

Демонстранты, возмущенные продолжающимися отключениями электричества, ворвались на подстанцию Electricite du Liban в районе Арамун к северу от Бейрута в субботу, говорится в заявлении EDL.

«Протестующие отключили силовой трансформатор 150-220 киловольт и открыли автоматические выключатели, соединяющие электростанцию Захрани со станцией Арамун», — говорится в заявлении.

«Это вызвало нарушения в электрической сети… что привело к полному отключению электроэнергии на всей территории Ливана по состоянию на 17:27 (1527 GMT)».

Ливан борется с круглосуточными отключениями электроэнергии, которые длятся не менее 20 часов в день, из-за финансового кризиса, который препятствует импорту ключевых товаров, включая топливо для электростанций.

Международное сообщество уже давно требует полного пересмотра электроэнергетического сектора Ливана, который имеет более 40 миллиардов долларов долгов.

Курсор ранее писал, что президент Ливана сделал прогноз, когда его страна выйдет из кризиса. «Нам нужно 6-7 лет, чтобы выйти из глубокого кризиса, — сообщил президент. – Начиная с 2019 года экономика страны находится в свободном падении. Гора внешних и внутренних долгов и тупиковая внутриполитическая ситуация привела страну к самому глубокому экономическому кризису со времен гражданской войны 1975-1990 года».

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