В Ливии вспыхнули массовые протесты: демонстранты подожгли парламент

В нескольких городах Ливии вспыхнули массовые протесты, которые привели к поджогу здания Палаты представителей в Тобруке. Демонстранты жалуются на ухудшение условий жизни и узурпацию власти.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Нескольким сотням человек, участвовавшим в протестах, удалось штурмом захватили здание парламента. После этого они устроили поджог, в результате которого были повреждены кабинеты и залы для встреч.

Жители выкрикивали лозунги с требованием урегулировать в стране кризис с электроэнергией, а также ускорить процесс проведения выборов и добиться вывода иностранных наемников из страны.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS

— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022