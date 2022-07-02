В Ливии вспыхнули массовые протесты: демонстранты подожгли парламент

Участники массовых протестов в Ливии подожгли здание парламента, требуют роспуска власти и проведения новых выборов в стране

В нескольких городах Ливии вспыхнули массовые протесты, которые привели к поджогу здания Палаты представителей в Тобруке. Демонстранты жалуются на ухудшение условий жизни и узурпацию власти.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Нескольким сотням человек, участвовавшим в протестах, удалось штурмом захватили здание парламента. После этого они устроили поджог, в результате которого были повреждены кабинеты и залы для встреч.

Жители выкрикивали лозунги с требованием урегулировать в стране кризис с электроэнергией, а также ускорить процесс проведения выборов и добиться вывода иностранных наемников из страны.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS — RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022

Отметим, что обострение ситуации в Ливии произошло еще весной 2021 года. В марте парламент проголосовал за новое переходное правительство, которое должно было заменить два действовавших. На декабрь были назначены президентские, а после них и парламентские выборы, но в последний момент их отложили на неопределенный срок. В Ливии установилось двоевластие, которое вызвало волну возмущения на фоне появления гуманитарных проблем, в частности во многих регионах пропало электроснабжение.

«Курсор» писал ранее, что Ливия объявила о закрытии нефтяного месторождения на фоне политического тупика.