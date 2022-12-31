В Мексике преподаватель йоги оказался разыскиваемым ФБР убийцей

В Мексике задержали убийцу университетского преподавателя из США, который 12 лет скрывался под видом преподавателя йоги.

Об этом сообщает VICE.

Хорхе Руэда Ландерос был арестован по запросу Интерпола в декабре в городе Гвадалахара. По версии следствия, 25 октября 2010 года он расправился с преподавателем бухгалтерского учета из Американского университета в штате Вашингтон Сью Маркум. Женщина была убита в своем доме, и изначально полиция считала, что имеет дело с убийством во время ограбления. Однако позже была установлена связь покойной с Ландеросом, который имел с ней некие общие финансовые дела и состоял в достаточно близких отношениях. По горячим следам Ландероса задержать не удалось, так как он уехал в Мексику.

Скоро его имя оказалось в списке «Наиболее разыскиваемые ФБР», куда попадают люди совершившие тяжкие преступления федерального уровня.

В 2011 году подозреваемый дал интервью The Washington Post из Мексики, в котором заявил о своей невиновности. Он также объяснил, откуда в доме убитой появились его отпечатки пальцев и следы ДНК.

«Понимаю, как все выглядит с их точки зрения. Они найдут меня в конце концов, если как следует постараются… Я ведь пил там вино из ее бокалов и воду из ее стаканов, ел ее вилками. Я спал на кровати и на диване в ее доме», — заявил Ландерос, объясняя, откуда у полиции столько улик против него.

После этого интервью предполагаемого убийцу не могли найти более 12 лет, однако в конце 2022 года мексиканской полиции удалось выйти на его след. Оказалось, что Ландерос жил в Гвадалахаре под именем Леона Феррары и занимался преподаванием йоги и написанием стихов.

Сейчас американские правоохранители ожидают экстрадиции подозреваемого. Ему грозит пожизненное заключение за предумышленное убийство. Семья и друзья Сью Маркум заявили, что удовлетворены действиями полиции, и рады, что справедливость наконец восторжествует.

«Курсор» писал ранее, что убийцу Эстер Хорген приговорили к пожизненному заключению.