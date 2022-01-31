В мире растет количество случаев возникновения опасного синдрома среди детей

В израильские больницы за неделю были госпитализированы 10 детей с подозрением на PIMS (синдромом мультисистемного воспаления). Сильный всплеск также наблюдается в США.

Синдром мультисистемного воспаления все чаще наблюдают у детей практически по всему миру. Речь в первую очередь идет о тех детях, которые переболели коронавирусом.

Об этом сообщает israelinfo.

В министерстве здравоохранения Израиля хотели отсрочить отмену карантина для школьников, пока не получена убедительная статистика по тому, насколько часто возникает PIMS. Однако затем было решено действовать по плану.

В стране всего за время пандемии было зарегистрировано 220 случаев PIMS. Из них от 50 до 60 пришлось на волну распространения штамма Дельта.

Что же касается США, то, если верить данным от армейского Центра информации о борьбе с коронавирусом, в стране все больше регистрируется новых случаев PIMS у детей.

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