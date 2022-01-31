В NASA показали удивительный снимок трех галактик созвездия Феникса

Ученые из NASA показали удивительную фотографию трех галактик, которые находятся в созвездии Феникса. На снимке может показаться, что они сталкиваются, на самом деле это не так.
Столкновения галактик – занимают миллионы лет. Снимок был сделан при помощи космического телескопа Hubble.
«Hubble сыграл важную роль в расширении нашего понимания того, как галактики объединяются со своими космическими соседями. Наблюдая за взаимодействием галактик, мы можем больше узнать о формировании нашей Вселенной», — написали ученые.
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Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили уникальную черную дыру с промежуточной массой в соседней галактике.
Кроме того, мы писали, что ученые создали роботизированные глаза, чтобы всматриваться в глубины космоса.
Еще напомним, что ученые нашли на Марсе следы землетрясения.
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