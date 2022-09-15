В небе над Шотландией заметили зеленый огненный шар

Большое количество людей заметили большой яркий объект в небе, который летел так низко, что его можно было услышать.

Недавно жители Шотландии, Ирландии и севера Англии стали очевидцами удивительного явления. В небе они не только видели, но некоторые еще «слышали», как летит огромный зеленый шар.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британская метеорная сеть (UKMON) зафиксировала сотни звонков от людей, которые наблюдали это чудо природы. Ученые также отмечают, что несколько их камер также зафиксировала метеор.

Известно, что космический объект пронесся на огромной скорости и двигался с северо-запада Ирландии через небо Шотландии. По словам местных жителей, им и раньше доводилось видеть метеоры, однако падения таких масштабов еще не было.

Часть из очевидцев утверждают, что также слышали громкий хлопок, когда огненный шар ворвался в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер.

В сообщениях очевидцев отмечается, что объект был огромным, напоминал пылающий шар, а в небе за ним тянулся оранжевый пылающий хвост. Некоторые утверждают, что изначально посчитали метеор падающим самолетом или вертолетом, однако он двигался по дуге, что натолкнуло жителей Шотландии на мысль об метеоре.

Кстати, падение метеоров для данного региона — не редкость, местные жители рассказывают, что подобные огненные шары в небе они наблюдают последнее десятилетие.

«Курсор» писал ранее, что в Канаде метеорит пробил крышу дома и упал в постель к спящей женщине.