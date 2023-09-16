В Нидерландах на чемпионате по футболу забили уникальный гол со штрафного - курьезный момент попал на видео

Это был женский футбол.

В Нидерландах на матче женского чемпионата по футболу зрители стали свидетелями невероятного взятия ворот со штрафного удара. В поединке женских команд "Эксельсиора" и "Аякса" (1:3) главной звездой вечера стала Роми Лейхтер, которая оформила хет-трик, а также забила космический гол прямым ударом со штрафного.

Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 1:2, на 6-й компенсированной минуте игры Роми со стандарта установила окончательный счет во встрече. Футболистка с метров 20-и пальнула прямо в перекладину, после чего мяч полетел высоко вверх. Вратарь хозяев Ика Потхоф, похоже, подумала, что мяч опустится за лицевую линию, а потому решила ввести в игру второй мяч для выполнения удара от ворот. Круглый как раз находился на сетке ворот. Однако голкипер ошиблась, и мяч после удара Роми от газона залетел в ворота.

Отметим, в правилах ФИФА есть пункт об остановке игры, когда на поле находится больше одного мяча, однако это не касается ситуаций, когда мяч летит в ворота и вмешательство не препятствует обороняющейся команде играть в мяч. Тут помеху создала сторона обороны, а потому гол был засчитан справедливо.

You can’t stop us pic.twitter.com/FRcXgTWhlw — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) September 15, 2023

Ранее "Курсор" писал о том, что во время футбольного матча погибли десятки человек и сотни получили ранения, появились жуткие кадры.