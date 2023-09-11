В Португалии улицы затопило вином – видео и причина инцидента

Местные чиновники опасались настоящей экологической катастрофы.

В городе Анадия (Португалия) несколько улиц затопило вином, потому что на винном заводе Destilaria Levira лопнули два резервуара.

Об этом сообщает JN.

Это произошло утром в воскресенье, 10 сентября. Местные чиновники опасались попадания литров вина в реку Сертима, что может привести к экологической катастрофе.

"По словам нашего координатора гражданской защиты, этот мониторинг проводится, и экологических проблем удается избежать. Мы также обеспокоены экономическими потерями компании и собираемся увидеть ущерб, нанесенный этой ситуацией", – заявил вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо.

Вероятно, пока что стихийного бедствия удалось избежать, рассказали власти. С улиц Анадия уже удалось убрать разлившийся алкогольный напиток, а сотрудники завода очистили пострадавшие городские объекты. К счастью, вследствие инцидента никто не пострадал.

Um rio de vinho na Anadia e não avisaram os bêbados pic.twitter.com/FzqhBxBUo6 — Ignorante/Sabichão (@AntnioF58703648) September 10, 2023

Финансы на уборку городских улиц выделило предприятие Destilaria Levira, на объекте которого произошла авария. Пока что специалисты не подсчитали размер экономического ущерба, нанесенного городу и заводу.

Компания призывает местное население сфотографировать ущерб и потери, чтобы они могли связаться и согласовать необходимые процедуры. Бизнес выразил готовность в любой момент решить возникшие проблемы.

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