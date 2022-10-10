В Праге провели референдум за присоединение Калининграда к Чехии

Акция имела благотворительную цель — ее участникам предлагали приобрести значки, а также футболки с надписью F*ck you putin, Glory to heroes.

В Праге возле посольства российской федерации* активисты провели «референдум» за присоединение калининградской области рф к Чехии под названием Краловецкий край.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что перед входом в российское посольство собралось около 200 человек. Организаторы акции поддержали сатирические аргументы об аннексии Краловца в Чехию, шутки о которой в последние десять дней заполонили интернет в странах Центральной Европы.

Участники скандировали «Краловец!», держали в руках плакаты с надписями «Сделайте Краловец снова чешским», «Страны Балтии: Эстония, Литва, Латвия и Чехия», «Слава Краловцу (и Украине)», «Сохраняй спокойствие и аннексируй Краловец». У ряда участников были чешские и украинские флаги.

Акция также имела благотворительную цель — ее участникам предлагали приобрести значки, а также футболки с надписью F*ck you putin, Glory to heroes — в такой недавно министр обороны Чехии Яна Чернохова «поздравляла» президента рф с днем рождения. Средства, полученные от продажи, планируют потратить на вооружение для Украины.

Перед участниками выступил среди других евродепутат Томаш Здеховский, благодаря ретвиту которого мем о Краловец распространился по интернету.

«Поскольку владимир путин создал такой прецедент в международном праве, заранее определив результаты референдумов, мы знаем, каким будет результат референдума. Мы ожидаем минимум 90% успеха», — сказал Томаш Котроуш, один из организаторов акции.

Как сообщал Курсор, НАТО должно демилитаризировать Калининградскую область россии, если Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

Ранее наш сайт сообщал, что американские аналитики рассказали, как россияне проиграют войну Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!