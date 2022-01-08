В результате авиаудара региону в Эфиопии погибло не мене 56 человек — правозащитники

Речь идет о регионе Тыграй, в котором находится лагерь беженцев.

В результате авиаудара по северному региону Эфиопии Тыграй 56 человек погибли и по меньшей мере 30 получили ранения в лагере для внутренне перемещенных лиц

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Полковник Гетнет Адане и представитель правительства Легес Тулу не сразу ответили на запросы СМИ о комментариях. Правительство ранее отрицало нападения на мирных жителей в ходе 14-месячного конфликта с мятежными тыграйскими силами.

Два правозащитника, попросившие не называть их имен, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ, заявили, что число погибших подтверждено местными властями.

Один из гуманитарных работников, посетивший больницу общего профиля Шир Шул, куда доставляли раненых для лечения, сказал, что в лагере много пожилых, женщин и детей.

«Они сказали мне, что бомбы упали в полночь. Было совершенно темно, и они не могли убежать», — сказал правозащитник.

Напомним, что федеральные войска Эфиопии вступили в войну с мятежными тыграйскими повстанческими силами в ноябре 2020 года.

Ранее Курсор сообщал, что Эфиопия уже наносила авиаудары по Тыграю.

Кроме того, мы писали, что Израиль одобрил эвакуацию тысяч эфиопских евреев на фоне эскалации гражданской войны.

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