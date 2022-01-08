В результате беспорядков в Алматы погиб ребёнок

В Казахстане уже несколько дней длятся протесты, которые сопровождаются перестрелками, разрушениями и множеством арестов. Сегодня стало известно, что одной из жертв стал подросток, который был застрелен во время прогулки.

Аружан Саин, уполномоченная по правам ребёнка, сообщила, что подросток прогуливался с родителям, когда они услышали выстрел, который оказался роковым для 11-летнего парня.

Также появилась информация о том, что во время протестов пострадал еще один несовершеннолетний. Парень 15-лет ехал в автомобиле с отцом и их машина попала об обстрел боевиков. Отец и ребенок находятся в машине в тяжелом состоянии.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Алматы погиб израильтянин.

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Еще появилась информация, что еврейская община Алматы остановила свою деятельность в связи с протестами в Казахстане.