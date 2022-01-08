В результате беспорядков в Алматы погиб ребёнок

В Казахстане уже несколько дней длятся протесты, которые сопровождаются перестрелками, разрушениями и множеством арестов. Сегодня стало известно, что одной из жертв стал подросток, который был застрелен во время прогулки.
Об этом сообщает Life.
Аружан Саин, уполномоченная по правам ребёнка, сообщила, что подросток прогуливался с родителям, когда они услышали выстрел, который оказался роковым для 11-летнего парня.
Также появилась информация о том, что во время протестов пострадал еще один несовершеннолетний. Парень 15-лет ехал в автомобиле с отцом и их машина попала об обстрел боевиков. Отец и ребенок находятся в машине в тяжелом состоянии.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Алматы погиб израильтянин.
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Еще появилась информация, что еврейская община Алматы остановила свою деятельность в связи с протестами в Казахстане.
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