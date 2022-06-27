В россии произошел дефолт — Bloomberg

Льготный период для пропущенных платежей рф* по облигациям на сумму около 100 млн долларов, которые были заблокированы из-за санкций, истек в ночь на 27 июня.

Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Все это произошло из-за более жестких санкций Запада, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам. Санкции стали ответом на развязанную россией войну против Украины.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В агентстве отметили, что согласно документам облигаций, «если инвесторы не получат деньги к установленному сроку, то в понедельник произойдет «символический дефолт», но он мало что значит для обычных россиян.

«В воскресенье истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по государственным облигациям. Если платежа не будет, то считается, что произошел дефолта», — говорится в сообщении.

Фактически это дефолт, но правительство рф отрицает данный факт, ссылаясь на то, что у государства есть средства, чтобы любые счеты, но вынуждено не платить из-за западных санкций.

В Bloomberg эту ситуацию сравнили с 1918 годом, когда большевики решили не платить по царским долгам.

«Это очень, очень редкая ситуация, когда правительство, у которого в противном случае были бы средства, вынуждено объявить дефолт внешним правительством. Это будет один из самых больших дефолтов в истории», — сказал Хасан Малик, старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles & Company LP.

По словам экспертов, сегодня рф – экономический, финансовый и политический изгой. Сейчас все интересует, что же будет происходить дальше, потому что рынки столкнулись с уникальным случаем неплатежеспособного заемщика, который может заплатить и имеет ресурсы на это, но не может это сделать.

Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги.

Ранее Курсор писал, что россия объявила дефолт по внешнему долгу. В сети появилась информация, согласно которой россия объявила дефолт из-за того, что не смогла осуществить выплату держателям облигаций в рублях. Стоит отметить, что официального подтверждения этому пока что нет.

Курсор ранее писал, что дефолт россии неизбежен. Некоторые аналитики сомневаются, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима путина позволит россии долгое время избегать дефолта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!