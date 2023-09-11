В россии прокомментировали возможность начала переговоров с Украиной

Комментарий на этот счет дали в пресс-службе президента рф.

Судя по всему, кремль* не желает завершить войну. Во всяком случае не путем мирных переговоров. Соответствующей информацией на этот счет поделился пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков.

Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что предпосылок для возобновления переговоров с Украиной нет и не было. Более того, по словам пескова, "Киеву придется начинать переговоры с рф с признания появившихся реалий с марта 2022 года".

Примечательно, что накануне этого заявления государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал о том, что мирные переговоры с россией сейчас невозможны, но как только президент россии владимир путин будет готов к ним, то украинские власти присоединятся. В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас неудачный для переговоров с россией, поскольку идет контрнаступление и россияне видят трудности Украины на поле боя. Он считает, что путин надеется истощить Украину, но сам "в долгой войне проигрывает".

Ранее "Курсор" писал о том, что эксперт спрогнозировал, какие будут отношения между Украиной и рф после войны. Уже полтора года как украинская армия мужественно противостоит российскому агрессору и продолжает на юге и востоке страны масштабное контрнаступление, чтобы выгнать оккупантов со своей земли.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!