В России создали коллекцию еврейских NFT-токенов

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что nорговая площадка NFT попала в скандал с продажей антисемитских картинок. Среди предложений OpenSea, есть множество NFT-контента — это картинки с Адольфом Гитлером. У некоторых произведений искусства есть тревожные антисемитские названия, гласящие о невиновности Гитлера и нацистов.
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