В России создали коллекцию еврейских NFT-токенов

Коллекция токенов была разработана на основе 3D моделей элементов интерьера еврейского общинного центра в Марьиной Роще.

Главный раввин России рав Берл Лазар, курировал процесс создания токенов. Он заявил, что нужно использовать все новое в мире для добрых дел. Эти NFT -токены будут выставлены на аукцион, а деньги от их продажи должны пойти на благотворительность.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что nорговая площадка NFT попала в скандал с продажей антисемитских картинок. Среди предложений OpenSea, есть множество NFT-контента — это картинки с Адольфом Гитлером. У некоторых произведений искусства есть тревожные антисемитские названия, гласящие о невиновности Гитлера и нацистов.

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