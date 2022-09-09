В Саудовской Аравии посреди пустыни откроют уникальный отель

Саудовская Аравия решила привлечь больше туристов и вложить деньги в уникальный отель, который будет высечен в скале и расположен посреди пустыни Аль-Ула.
Об это пишет Hospitality Design.
Проектировать и строить отель поручили известному французскому архитектору Жану Нувелю, который создал Лувр в Абу Даби, а также башню Агбар в Барселоне, Национальный музей Катара и много других зданий.
Отель появится в старинном скальном городе Мадаин-Салих (Хегра), которому более двух тысяч лет. Он внесен в список наследия ЮНЕСКО. Именно этот город и вдохновил архитектора на создание уникальной гостиницы, и Нувель ставит себе главной задачей сохранение ландшафта и многовекового наследия этого места.
Вместе со своей командой он изучал, как набатейцы вырезали свои гробницы и дворцы прямо в скалах из песчаника и следовали 2000-летнему опыту.
Курорт будет состоять из 40 гостевых люксов, трех вилл и 14 частных павильонов. Здесь будет бассейн, высеченный в скалах и скоростной лифт, который будет возносить гостей на вершину скалы сквозь слои геологических пластов.
Особенным будет и идеально-круглый внутренний дворик с фазами луны. Откроют уникальный скальный отель уже в следующем, 2023 году.
«Курсор» писал ранее, что первый в мире космический отель обещают открыть уже в 2025 году.