В семье Шэрон Стоун случилось огромное горе

В семье всемирно известной голливудской актрисы Шэрон Стоун произошло горе. В возрасте 57 лет умер ее младший брат.

Об этом сообщает TMZ.

Известно, что Патрик Стоун ушел из жизни в Пенсильвании в воскресенье рано утром. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Впоследствии и сама знаменитость подтвердила смерть брата. Она на своей странице в Instagram записала видео, где со слезами на глазах рассказала о кончине родного человека.

«Мы благодарим вас за вашу любовь и поддержку в это время безмерного горя и ценим все ваши соболезнования. Да, за последние несколько лет мы пережили огромные потерь, как и многие из вас. И мы прекрасно понимаем, что эти потери — наши здесь, на Земле. Я очень благодарна вам за любовь и поддержку, которую вы оказываете», — сказала Шэрон Стоун.