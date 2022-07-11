В Средиземном море с авианосца рухнул в воду американский истребитель

Американский военный самолет F-18 Super Hornet упал за борт с авианосца в Средиземное море, когда летчики делали запасы воды.

В Военно-морских силах Соединенных Штатов Америки рассказали, что в Средиземном море с авианосца «Гарри Трумэн» рухнул в воду истребитель F-18 Super Hornet. Причиной шокирующей ситуации назвали внезапно начавшийся штормовой ураган.

Об этом сообщает издание Aa.

Известно, что американский самолет упал за борт авианосца, когда летчики пополняли запасы воды. В результате нештатной ситуации пострадал один из моряков. Ему была оказана первую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Американские военные отметили, что упавший за борт истребитель удалось поднять обратно на палубу. Все самолеты, находящиеся на авианосце «Гарри Трумэн» готовы к дальнейшему выполнению миссии в Средиземном море.

К слову, американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем вошла в Средиземное море в декабре прошлого года.

«Курсор» писал ранее, что применение ударных авианосцев ВМФ США становится проблемой в случае боевых действий против России и Китая из-за малой дальности полета истребителей F-18 Super Hornet. Отмечается, что это также делает авианосцы США уязвимыми для дальних атак.

Еще мы писали, что израильские военные получили в свое распоряжение еще три американских самолета-истребителя F-35 I ADIR.