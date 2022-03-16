В средней школе Портленда произошел антисемитский инцидент

Двери, окна, поле и стадион средней школы в Портленде, штат Орегон, были изуродованы граффити со свастикой.

Средняя школа в Портленде, штат Орегон, стала мишенью вандалов, которые покрыли здание и территорию свастиками.

По данным государственных школ Портленда (PPS), двери, окна, поле, дорожки и скамейки на стадионе средней школы Кливленда в минувшие выходные были разрисованы аэрозольной краской с граффити ненависти, включая свастику.

Кто бы ни стоял за этим, он также оставил сообщения с угрозами, сообщила директор Джо Энн Уодкинс в письме, адресованном родителям.

В заявлении PPS говорится, что граффити на дверях и скамейках были ликвидированы.

В своем письме к родителям Уодкинс осудила инцидент, назвав его неприемлемым.

«Этот инцидент является оскорблением наших основных ценностей расового равенства и социальной справедливости, уважения, честности и порядочности, — написала она. — Мы ценим и уважаем каждого в нашем школьном сообществе и понимаем, что наше разнообразие делает нас сильнее».

Уодкинс также обратился к еврейским ученикам школы и их семьям.

«Нашей еврейской общине в Кливленде: пожалуйста, знайте, что наша община стала лучше благодаря вашему присутствию, и вы заслуживаете образования свободного от преследований и разжигания ненависти», — написала Уодкинс.

«Курсор» писал ранее, что треть еврейских студентов испытали антисемитизм в университетах США. Согласно исследованию правозащитников, 15% еврейских студентов чувствовали необходимость скрывать свою идентичность.