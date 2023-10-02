В США 2-летний ребенок выбежал на поле и стал звездой футбольного матча

Зайдек, похоже, большой поклонник футбола и, увидев мяч на поле, тоже захотел его погонять.

Выходить на футбольное поле во время матча запрещается, такие проделки обычно публикой осуждаются. Но поступок болельщицы из США зрители встретили аплодисментами.

Морган Такер из Огайо пришла на стадион посмотреть игру между командами Цинциннати и Орландо Сити. С собой она взяла 2-летнего сына Зайдека. Молодая мама купила билеты на места почти у поля, и это была ее главная ошибка.

Пока мама увлеченно следила за игрой, малыш решил воспользоваться моментом. Ребенок перелез через трибуны и выбежал на газон, прямо в разгар матча. Реакция Морган была молниеносной.

Испугавшись за сына, девушка бросилась за ним. Таким образом, она не только спасла ребенка от травм, которые ему случайно могли причинить футболисты, но и сделала так, что выходка юного болельщика никак не помешала игре. Поступок женщины встретили овациями.

“У меня буквально активировался режим мамы. Я перепрыгнула через забор и побежала за сыном. Когда я поскользнулась вместе с Зайдеком на траве, все тревожно вздохнули. А когда поднялась – начали аплодировать», – рассказала американка.

Зайдек, похоже, большой поклонник футбола и, увидев мяч на поле, тоже захотел его погонять. По словам его мамы, когда мальчику исполнится три года, она обязательно запишет его в секцию.

Кроме этого мы писали, как в США испекли самый большой торт в мире, как скейтбордист-чемпион выпрыгнул из задней части самолета на высоте около 3 км ради рекорда, как свой собственный рекорд обновил обладатель самой длинной бороды в мире, а также о том, как в Книгу рекордов Гиннеса в очередной раз попал человек с самым длинным в мире языком.