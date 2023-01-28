В США из-за смерти темнокожего мужчины вспыхнули новые протесты против полиции

В городе Мемфис (США) сотрудники полиции до смерти забили 29-летнего темнокожего Тайра Николса. В результате пятерым офицерам уже предъявлено обвинение в убийстве. В городе начались протесты.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Правоохранители остановили мужчину за «неосторожное вождение», хотя позже начальница департамента полиции Мемфиса заявила, что факта нарушения не было.

На кадрах, опубликованных полицией Мемфиса, видно, как офицеры били Николса дубинками, кулаками и ногами, в том числе по голове и лицу. Лежа на асфальте, мужчина звал маму. Один из офицеров дважды ударил молодого человека по голове, когда тот уже был в наручниках и не представлял никакой угрозы. Никто из офицеров не попытался помочь задержанному.

Николс был доставлен в больницу лишь через полчаса после избиения. Через три дня он умер из-за, как показало вскрытие, «обширного кровоизлияния, вызванного сильным избиением».

Пятерых офицеров, причастных к избиению, уволили. Им предъявили обвинение в убийстве и других сопутствующих преступлениях.

После огласки инцидента в Мемфисе прошел протест. Власти волновались, чтобы митинги не приобрели масштабы, как в 2020 году. По данным СМИ, на протест вышли около сотни человек. Участники акции перекрыли мост в городе. Полиция не задерживала нарушителей правопорядка.