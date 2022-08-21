В США обнаружили несколько крупных зубов мегалодона

Охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн нашел в Северной Каролине несколько зубов, принадлежащих крупнейшей вымершей акуле.

В американском штате Северная Каролина охотник за окаменелостями Джонатан Валентайн начал исследовать заливы и наткнулся на несколько зубов, которые принадлежали крупнейшей акуле — мегалодону.

Видео его путешествия опубликовано на YouTube-канале Digging Science.

Эксперт отметил, что эти заливы были когда-то глубоководными, поэтому там можно найти зубы мегалодонов, населявших нашу планету 3,6 млн лет назад. Ему удалось найти место, где самки этих крупных акул рожали детенышей.

Джонатан Валентайн отметил, что у них был разнообразный рацион, они не беспокоились о других хищникам, им нужно было лишь вырасти огромным и выйти в открытое плавание.

Отметим, что длина мегадолона могла составлять 45-55 метров. Для сравнения, самые большие особи белых акул достигают всего 6 метров.

Путешественник, исследуя залив, нашел два зуба крупного водного хищника, один из них был 15 сантиметров длиной, а другой — 14.

К слову, ископаемые остатки говорят о том, что мегалодон был распространен очень широко и был весьма многочислен. Вероятно, это был сверххищник, находящийся на вершине пищевой цепочки.

«Курсор» писал ранее, согласно результатам нового исследования, мегалодон, самая большая акула, которая когда-либо жила, могла быть убита большой белой акулой.