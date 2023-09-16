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В США пожирающая мозг амеба убила младенца - подробности трагедии

18:37, Сегодня
Мировые новости
человек в больнице фото
Фото: canva.com
Эта амеба проживает в теплых пресноводных озерах, реках, прудах и горячих источниках.

В Арканзасе (США) 16-месячный малыш умер от редкой инфекции Naegleria fowleri - поедающей мозг амебы, которая разрушает его ткани, вызывает отек и зачастую приводит к летальному исходу. Скорее всего, мальчик заразились ею на водном аттракционе в загородном клубе.

Об этом пишет CNN.

Дело в том, что Naegleria fowleri можно встретить только в воде для отдыха, в которой недостаточно хлора, например, в бассейнах, на площадках для купания или в парках для серфинга. Заражение Naegleria fowleri встречается редко. По данным CDC, в США заражаются всего около трех человек в год, но это обычно заканчивается летальным исходом.

На этот раз жертвой амебы стал маленький мальчик, который умер, проведя несколько дней в больнице. Департамент здравоохранения штата провел проверку и установил, что он, вероятно, заразилась на площадке для водных развлечений загородного клуба Литл-Рока. Они проверили бассейн и обнаружили в одном образце жизнеспособную Naegleria fowleri.

После этого загородный клуб Литл-Рока закрыл свой бассейн и водную площадку добровольно.

Ранее "Курсор" писал о том, что в TikTok распространяются жуткие видео с умершими детьми, которые "рассказывают" о своей смерти. Неизвестные пользуются искусственным интеллектом, чтобы генерировать реалистичные изображения настоящих детей, которые уже умерли. Разумеется, это вызвало возмущение родственников покойных детей, образ которых без согласия эксплуатируют.

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