В США семилетняя девочка нашла в парке драгоценный камень, который стоит целое состояние

Примечательно, что посчастливилось девочке как раз в ее день рождения.

В штате Арканзас (США) 7-летняя девочка Аспен Браун прямо во время прогулки в парке обнаружила золотисто-коричневый бриллиант. Она отправилась туда праздновать свое день рождение с бабушкой и дедушкой, и была шокирована своей находкой.

Об этом пишет CNN.

Этот драгоценный камень будто ждал ее в государственном парке Кратер Алмазов в городе Мерфрисборо. Бриллиант имел вес 2,95 карата. Он стал вторым по величине из обнаружившихся в этом году, уступив первое место коричневому бриллианту весом 3,29 карата.

Девочка подобрала драгоценный камень размером с зеленую горошину на тропе вдоль северо-восточной стороны парка.

"Это цельный кристалл без сломанных граней и небольшой щели с одной стороны, образовавшейся при формировании алмаза",– рассказал Веймон Кокс – помощник суперинтенданта парка.

Примечательно, что в этом парке ежедневно посетители обнаруживают по 1 – 2 бриллианта. Правда зачастую небольшие алмазы весом от 0,05 до 0,20 карата, то есть размером примерно с рисовое зернышко. В общей сложности уже было обнаружено более 75 тысяч бриллиантов с тех пор, как фермер впервые обнаружил бриллианты на этой земле.

Ранее "Курсор" писал о том, что в США продали самый яркий розовый бриллиант — известна его стоимость. Ценность бриллианта обусловлена его чистотой, эксперты отметили, что он «безупречный». Поэтому в Нью-Йорке (США) он быстро ушел с молотка на аукционе Sotheby’s, ведь это «самый яркий» розовый бриллиант из когда-либо представленных на рынке. Его вес составляет 10,57 карата.