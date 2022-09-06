В США во время пробежки похитили внучку миллиардера: что известно

Сама девушка пока не найдена. Полиция обнаружила тело неподалеку от места похищения, но пока не сообщает о находке никаких подробностей.

Полиция США расследует резонансное дело. Среди белого дня неизвестный похитил наследницу миллиардера Джозефа Оргилла прямо во время пробежки. Об этом пишет CNN.

34-летняя Элиза Флетчер работает младшей воспитательницей в детском саду, живет скромной жизнью, замужем и воспитывает двоих детей. Три дня назад она, как обычно, вышла на пробежку в четыре утра. Мимо нее проехал черный внедорожник, потом из него вышел мужчина, подбежал к Элизе и затолкал ее в автомобиль.

Полиция уже арестовала подозреваемого, афроамериканца Клеоту Абстона. У его дома стоял внедорожник GMC Terrain, на котором, предположительно, и ехал похититель Элизы. Также на месте похищения нашли обувь с его ДНК.

В показаниях под присягой говорится, что Абстон попытался бежать после того, как маршалы США обнаружили его поблизости. Его обвинили в похищении человека с особо отягчающими обстоятельствами и подделке улик. Согласно тюремным записям, подозреваемый содержится в тюрьме округа Шелби под залогом в размере 500 000 долларов и должен предстать перед судом во вторник. Неизвестно, есть ли у него адвокат.

Абстон ранее отбывал тюремный срок за похищение при отягчающих обстоятельствах более 20 лет назад.

В ноябре 2001 года он признал себя виновным по обвинению в похищении человека при особо отягчающих обстоятельствах. Согласно протоколам суда, он был освобожден в ноябре 2020 года.

Но сама Элиза пока не найдена. Полиция обнаружила тело неподалеку от места похищения, но пока не сообщает о находке никаких подробностей.

На опубликованных полицией фотографиях видно, как Элиза Флетчер бежит по улицам рядом с Мемфисским университетом. В последний раз ее видели в розовом спортивном топе и фиолетовых шортах.

Ее семья предлагает вознаграждение в размере 50 000 долларов через CrimeStoppers за информацию, ведущую к аресту по делу, сообщает WHBQ.

«Мы с нетерпением ждем благополучного возвращения Элизы и надеемся, что эта награда поможет полиции поймать тех, кто совершил это преступление», — говорится в заявлении ее семьи.

Дедушка Элизы Флетчер, миллиардер Джозеф Оргилл III, умер в 2018 году. Он руководил Orgill Inc. По данным Forbes, Orgill является крупнейшим в стране независимым дистрибьютором оборудования и товаров для дома. Это 143-я по величине частная компания в стране с выручкой в ​​2021 году в размере 3,2 миллиарда долларов. И именно Элиза является наследницей состояния.